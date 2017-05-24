24 мая 2017, 19:13Общество Белозерцев поддержал идею создания Суворовского училища В Пензе может появиться Суворовское училище или кадетский корпус национальной гвардии. Об этом заявил председатель регионального Совета ветеранов внутренних войск Олег Сидоренко.

Сотрудники организации уже обратились в Министерство обороны и правительство Российской Федерации. Инициативу поддержали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Законодательное Собрание региона.

Кроме того, инициаторы создания Суворовского училища заручились поддержкой соседних областей: Самарской, Тамбовской, Саратовской, Нижегородской и других.

«Мы хотели бы, чтобы Суворовское училище было именно в Пензе. Потому что город богат традициями, героями Советского Союза и России», - отметил председатель регионального совета ветеранов внутренних войск «Беркут» Олег Сидоренко.

Если все пойдет по плану, то в Пензе могут установить и памятник суворовцу. Подобные уже есть в первом Суворовском училище в Москве, а также в Туле.

Общество

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