Белозерцев подарил студентам ПГУ «ключ в мир знаний»

2 сентября губернатор Иван Белозерцев принял участие в торжественном мероприятии по случаю начала нового учебного года в Пензенском государственном университете (ПГУ). Оно прошло на арене стадиона «Темп».

«Дорогие студенты, вы – счастливые люди. Потому, что вы молоды, красивы, умны и у вас - вся жизнь впереди. Вы поступили в один из лучших университетов России. Здесь заложены добрые, профессиональные традиции научной и образовательной школы. Здесь много внимания уделяют развитию спорта, культуры, воспитанию. И я уверен, что те студенты, которые хотят получить достойное образование, его получат», - сказал губернатор.

Иван Белозерцев отметил, что пензенской промышленности нужны профессиональные кадры. Первокурсникам, девушке и юноше, набравшим наивысшие баллы по ЕГЭ, глава региона вручил символический ключ, открывающий дверь в мир знаний, сообщили в пресс-центре облправительства.

ПГУ является одним из крупнейших вузов региона, в нем обучаются более 20 тысяч студентов. В 2019 году общий конкурс составил 10 человек на место. На первый курс по очной форме зачислены более 2250 абитуриентов, 301 – по целевой квоте.

В университет приняли 241 выпускника школ, у которых аттестат - с отличием, и 26 человек с «красными» дипломами средне-профессионального образования.

Кроме того, на первый курс зачислено шесть человек, набравших 100 баллов по ЕГЭ. В университет поступили шесть победителей олимпиад школьников, а также обладатель золотой медали первенства Европы по плаванию, пишет ИА «Пенза-Пресс».