21 ноября 2017, 17:38Общество Белозерцев: Планируем заняться Бакунинским и Бригадирским мостами Губернатор Иван Белозерцев 21 ноября в ходе пресс-подхода рассказал о том, какие еще мосты, помимо сданного в эксплуатацию Свердловского, планируется отремонтировать в Пензе.

«Мы планируем отремонтировать Бакунинский и Бригадирский мосты, мы уже это анонсировали. Сейчас работаем над проектно-сметной документацией, понимая, что их нужно приводить в порядок. А Бригадирский мост нужно расширять, потому что для автолюбителей, которые направляются в центр, ехать по одной дороге очень сложно, нужно увеличивать пропускную способность, делать по две полосы в каждом направлении. Конечно, там под мостом тоже все тормозится. Нужен хороший проект, мы ищем решение. Сегодня Максим Юрьевич [Соколов, министр транспорта РФ] нам подсказал одно из решений, мы будем думать и найдем оптимальный вариант, который позволит нам решить задачу с наименьшими затратами для бюджета», - рассказал Иван Белозерцев журналистам.

Также он подчеркнул, что проект по реконструкции Свердловского моста невозможно было бы реализовать без средств федерального бюджета, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Без федеральной поддержки, без вхождения в систему «Платон» невозможно было бы реализовать эти проекты у нас в Пензе. Потому что, по состоянию на сегодняшний день, бюджет Пензенской области, в том числе – и муниципального образования, не смогли бы изыскать деньги на ремонт таких двух объектов. 600 млн рублей – очень большая сумма. Я хочу еще раз поблагодарить Михаила Бабича [полпред президента РФ в ПФО] и Максима Соколова за поддержку региона, за оценку проделанной работы», - сказал он.

Общество

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Источник фотографии: Фотография: Фото Анны Балашовой

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