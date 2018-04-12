Белозерцев: Пензенская область внесла достойный вклад в становление космонавтики

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12 апреля 2018, 10:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем космонавтики.
«Наша великая страна проложила землянам дорогу в космос. Именно на русском языке прозвучала памятная фраза Юрия Алексеевича Гагарина: «Поехали!», которая ознаменовала начало новой эры в истории планеты.
Пензенская область внесла достойный вклад в становление и развитие отечественной космонавтики. Коллективы наших предприятий и научно-исследовательских институтов много и плодотворно трудились, создавая для этой перспективной отрасли передовые технические разработки.
Сегодня славные дела заслуженных ветеранов достойно продолжает молодая смена. Пензенцы по праву гордятся прославленным земляком Александром Самокутяевым - отважным покорителем космического пространства. Во многом благодаря его позывным «Тарханы» мир еще больше узнал о нашем регионе, о делах и свершениях его тружеников, о богатейшем духовном и культурном наследии Сурского края.
Дорогие друзья! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» - говорится в поздравлении.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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