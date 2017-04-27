Белозерцев: Пензенская область должна активнее бороться за инвесторов

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27 апреля 2017, 17:35Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал активнее поддерживать инвесторов, которые работают в регионе.
В современной России усилилась конкуренция регионов за инвестора, подчеркнул губернатор Иван Белозерцев на заседании Штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Пензенской области 27 апреля, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Губернатор и правительство любого региона борются за инвестора. В этой связи наша работа должна быть направлена не на формальное исполнение поручений, а на создание условий для того, чтобы инвесторы приходили именно в Пензенскую область», – подчеркнул Иван Белозерцев.
Глава региона отметил, что в последние годы разработана законодательная база для поддержки инвесторов, и подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом.
«Кроме иностранных инвесторов, есть еще и наши, уже работающие на пензенской земле. Мы тоже не должны про них забывать», – подчеркнул Иван Белозерцев.
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