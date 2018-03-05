Белозерцев: «Пензалифт» надо постараться сохранить

Если есть возможность сохранить муниципальное предприятие, надо ее использовать. Такую рекомендацию дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании 5 марта.

«Муниципальное предприятие нужно сохранять в интересах области, муниципалитета, людей. Например, в замене лифтового оборудования у нас принимают участие сторонние компании, а можно задействовать и «Пензалифт»: например, организовать на его базе сборку и установку», - подчеркнул глава региона.

Проработать варианты участия «Пензалифта» в замене лифтового оборудования он поручил главае администрации Пензы Виктору Кувайцеву, руководителю регионального фонда капремонта Наталье Моисеевой и зампреду облправительства Дмитрию Семенову.

Напомним, у предприятия накопилась большая задолженность по налогам. В конце 2017 года вице-мэр Андрей Шевченко сообщал депутатам Гордумы, что есть угроза банкротства, но она небольшая, пишет ИА «Пенза-Пресс».