Белозерцев озвучил необходимость создания мебельного кластера в регионе

03 февраля 2020, 14:34Бизнесновости
В Пензенской области необходимо создавать мебельный кластер. Об этом сказал губернатор Иван Белозерцев на совещании 3 февраля.
«На территории области действуют шесть кластеров, нужно вернуться к кластеру мебельному. У нас мебельщики – сильные, но нужно их объединять, чтобы обсуждать их проблемы», - сказал глава региона.
По словам Ивана Белозерцева, мебельные предприятия испытывают кадровый голод и вынуждены готовить специалистов на своих производствах. Губернатор спросил у министра образования региона Александра Воронкова, какая работа проводится в этом направлении. Он сообщил, что в этом году в средних специальных образовательных учреждениях в Кузнецке и Пензе появились группы, готовящие таких специалистов.
Иван Белозерцев поручил обсудить возможность контрактов, чтобы люди имели гарантированное трудоустройство. Он подчеркнул, что необходимо продолжать работу по легализации трудовых отношений, и поручил рассмотреть возможность поддержки тех предприятий, которые согласятся вывести зарплату из «серой» зоны, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 февраля 2020, 17:37Иван Белозерцев поручил усилить работу с иностранными инвесторами
03 февраля 2020, 17:06В Пензенской области не допустят снижения величины прожиточного минимума
03 февраля 2020, 16:36На Севере грузовик влетел в забор
03 февраля 2020, 16:07В Пензе стартовала регистрация на получение путевки в детский лагерь
03 февраля 2020, 15:38Губернатор поручил министрам оперативнее реагировать на обращения в соцсетях
03 февраля 2020, 15:04В школы Пензенской области закупят копии Знамени Победы
03 февраля 2020, 14:34Белозерцев озвучил необходимость создания мебельного кластера в регионе
03 февраля 2020, 14:03Пензенец лишился жизни за то, что оставил пьяную знакомую