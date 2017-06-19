Белозерцев ответит на вопросы пензенцев

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19 июня 2017, 19:39Общество
Губернатор Пензенской области планирует провести «прямую линию» с жителями региона. Об этом Иван Белозерцев сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве.
Формат общения с гражданами постараются сделать максимально приближенным к тому, в котором в минувший четверг с россиянами общался президент Владимир Путин.
«Конечно, это уникальный формат общения главы государства с населением, с гражданами, он позволяет ясно увидеть еще раз те проблемы, которые имеют место быть в регионах Российской Федерации», - подчеркнул Иван Белозерцев.
«Прямая линия» в регионе должна пройти во второй раз. В 2016 году Иван Белозерцев уже отвечал на вопросы жителей Пензенской области.
Губернатор отметил также, что это мероприятие должно стать традиционным.
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