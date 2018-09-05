Белозерцев ответил на вопросы жителей Сосновоборского района

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Сосновоборский район. Он проверил качество ремонта школы в селе Индерка, а также побывал на одном из крупнейших сельхозпредприятий. Кроме того, глава региона провел личный прием граждан в районном центре.

В обновленной школе все классы оснастили всем необходимым для занятий оборудованием, отремонтировали фасад здания, столовую и спортзал. Сейчас в учреждении готовы принять 430 ребят. Все работы провели на средства региональной программы. За два года на ремонт сельских школ было выделено более 400 миллионов рублей, однако, впереди еще много работы.

«Конечно, не все удается отремонтировать сразу, но мы идем поэтапно и выделяем средства по программе. Нужно приводить в порядок школы, материальные базы и лабораторные классы», - сказал Иван Белозерцев.

Кроме школы, губернатор посетил одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района. В хозяйстве выращивают зерновые и зернобобовые культуры, кормовые травы, производят молоко, мясо и мед. Там содержится около 300 дойных коров. В год каждая дает порядка 3000 литров молока и надои, уверяют владельцы хозяйства, постоянно растут.

Искандер и Рафаэль Шукшины вложили в развитие фермы немало собственных средств. Они заботятся не только о получении прибыли, но и о своих работниках. Недавно на предприятии открыли собственный фитнес-зал. На спортивные снаряды и тренажеры было потрачено около 800 тысяч рублей.

Для того, чтобы предприятия смогли выйти на новый уровень, губернатор поручил организовать поездку в Орловскую область, для обмена опытом в сфере мясомолочного животноводства. Также он отметил, что крупные предприятия региона должны делиться наработками с небольшими частными хозяйствами.

В завершении своего визита в Сосновоборский район Иван Белозерцев провел личный прием граждан. К нему обратились жители одной из улиц села Тешнярь, которым до сих пор не провели газ. Необходимо проложить около 400 метров труб. Иван Белозерцев пообещал решить проблему в 2019 году. Стоимость работ составит около трех миллионов рублей.

«Подкупило то, что у вас многодетные семьи, огромное вам за это спасибо. У вас в следующем году обязательно будет газ. Я, или зампред правительства, или начальник управления приедем и откроем», - сказал глава региона.

Также к губернатору обратился житель одного из соседних сел Алексей Бычков. Он попросил отремонтировать 250 метров дорожного полотна и установить уличное освещение. Иван Белозерцев отметил, что в 2019-м на ремонт дорог будет выделено около 20 миллионов рублей и проблема будет решена.

На прием к губернатору обратились более десятка человек. Все поступившие от них вопросы Иван Белозерцев поручил решить в кратчайшие сроки.