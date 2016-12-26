Белозерцев ответил на вопросы юных пензенцев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 декабря 2016, 14:19Общество
Губернатор Иван Белозерцев провел необычную пресс-конференцию. Ее участниками стали дети из районов Пензенской области. 30 ребят отобрали из сотни претендентов.
Верит ли губернатор в Деда Мороза, и кем он хотел стать в детстве. 30 мальчишек и девчонок из Вадинского, Пензенского, Белинского и других районов области задали вопросы Ивану Белозерцеву. Больше всего детей интересовала личная жизнь главы региона. Он рассказал ребятам, как в детстве жил в деревне и поделился полезными советами.
«Все, чему вы научитесь в детстве, вам в жизни обязательно пригодится. У нас время было другое. Мы помогали родителям по хозяйству, особенно в селе. Все делали сами», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.
Юные пензенцы тщательно готовились к этой встрече, надели лучшие костюмы и самые красивые платья. Не каждому предоставляется возможность напрямую пообщаться с главой Пензенской области. Самый молодой участник пресс-конференции Егор Пиленков сидел ближе всех к губернатору. Когда пришло время задавать вопросы, малыш растерялся и забыл, о чем хотел спросить.
Губернатору пришлось отвечать и на недетские вопросы. Михаил Князев поинтересовался, будут ли организованы поездки на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.
«Посмотрим, сколько будет болельщиков, которые пожелают поехать в другой регион. Если их будет достаточное количество, возможно, что мы выделим технику, чтобы они поехали организовано», - сказал Иван Белозерцев.
Впечатления от общения с губернатором у молодого человека остались самые положительные. Теперь будет, что рассказать одноклассникам.
«Было очень неловко присутствовать на мероприятии, впервые увидеть такого важного человека. Ощущение восторга осталось», - поделился впечатлениями участник пресс-конференции Михаил Князев.
Иван Белозерцев поздравил ребят с наступающим праздником. В финале встречи дети получили сладкие подарки и отправились на новогоднюю елку в драматический театр.
26 декабря 2016, 14:39Пензенцев приглашают в зоопарк посмотреть на символ уходящего года
26 декабря 2016, 14:28В Пензенской области в 2017 году запустят программу по ремонту школ
26 декабря 2016, 14:19Белозерцев ответил на вопросы юных пензенцев
26 декабря 2016, 14:01В России скорбят по погибшим в авиакатастрофе под Сочи
26 декабря 2016, 13:42Спортблок: мини-футбол, волейбол, хоккей
26 декабря 2016, 13:32В Шемышейском районе в пожаре погибли четыре человека
26 декабря 2016, 13:04В России приостановят продажу непищевой продукции со спиртом
26 декабря 2016, 12:31Двое мужчин погибли при пожаре в Заречном