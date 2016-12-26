26 декабря 2016, 14:19Общество Белозерцев ответил на вопросы юных пензенцев Губернатор Иван Белозерцев провел необычную пресс-конференцию. Ее участниками стали дети из районов Пензенской области. 30 ребят отобрали из сотни претендентов.

Верит ли губернатор в Деда Мороза, и кем он хотел стать в детстве. 30 мальчишек и девчонок из Вадинского, Пензенского, Белинского и других районов области задали вопросы Ивану Белозерцеву. Больше всего детей интересовала личная жизнь главы региона. Он рассказал ребятам, как в детстве жил в деревне и поделился полезными советами.



«Все, чему вы научитесь в детстве, вам в жизни обязательно пригодится. У нас время было другое. Мы помогали родителям по хозяйству, особенно в селе. Все делали сами», - рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Юные пензенцы тщательно готовились к этой встрече, надели лучшие костюмы и самые красивые платья. Не каждому предоставляется возможность напрямую пообщаться с главой Пензенской области. Самый молодой участник пресс-конференции Егор Пиленков сидел ближе всех к губернатору. Когда пришло время задавать вопросы, малыш растерялся и забыл, о чем хотел спросить.

Губернатору пришлось отвечать и на недетские вопросы. Михаил Князев поинтересовался, будут ли организованы поездки на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году.



«Посмотрим, сколько будет болельщиков, которые пожелают поехать в другой регион. Если их будет достаточное количество, возможно, что мы выделим технику, чтобы они поехали организовано», - сказал Иван Белозерцев.

Впечатления от общения с губернатором у молодого человека остались самые положительные. Теперь будет, что рассказать одноклассникам.



«Было очень неловко присутствовать на мероприятии, впервые увидеть такого важного человека. Ощущение восторга осталось», - поделился впечатлениями участник пресс-конференции Михаил Князев.

Иван Белозерцев поздравил ребят с наступающим праздником. В финале встречи дети получили сладкие подарки и отправились на новогоднюю елку в драматический театр.

Общество

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