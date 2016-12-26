26 декабря 2016, 18:47Общество Белозерцев ответил на волнующие пензенцев вопросы Губернатор Пензенской области ответил на вопросы журналистов. Пресс-конференция Ивана Белозерцева по итогам 2016 года состоялась в круглом зале правительства.

Более 80 журналистов захотели задать вопросы губернатору. В круглом зале правительства собрались представители различных СМИ: газет, телевидения, радио и интернет-изданий. Пресс-конференцию начали с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем.



Затем губернатор ответил на вопросы журналистов. Подводя итоги года, Иван Белозерцев отметил, что для Пензенской области 2016 год стал сложным. Тем не менее, по его итогам ожидается небольшой экономический рост.



«Самое главное, что мы видим по темпам роста в сферах промышленности и экономики Пензенской области год в целом - позитивный. Абсолютное большинство промышленных предприятий работает с прибылью, и они увеличили объем выпускаемой продукции по отношению к прошлому году», - отметил Иван Белозерцев.

Губернатор подчеркнул, что эти достижения должны стать мотивацией для дальнейшего развития региона. В 2016 году Пензенская область выполнила все социальные обязательства. Выплаты получили свыше 420 тысяч жителей региона. На эти цели было выделено 5 миллиардов 300 миллионов рублей. Помощь носила адресный характер. В 2017 году в Пензенской области сохранятся все виды пособий.

«Гражданам, которые испытывают нужду, нужно оказывать помощь и поддержку. Но главная задача власти, конечно, - создать условия для того, чтобы люди могли заработать. В первую очередь, это создание рабочих мест. Тогда станет меньше людей, которые нуждаются в социальной помощи», - сказал Иван Белозерцев.

Созданию новых рабочих мест будет способствовать реализация в регионе крупных инвестиционных проектов. В частности, в технопарке «Сердобский» планируется запустить заводы по производству грибов и глубокой переработке пшеницы, в Нижнеломовском районе - еще одну линию по производству индейки. В Шемышейском районе предполагается организация сельскохозяйственного парка.

Журналистов интересовало, будут ли новые производства соответствовать требованиям безопасности, в том числе экологической. По словам губернатора, этот вопрос находится на особом контроле. В регионе идет масштабное строительство не только промышленных объектов. К концу года будет введено в эксплуатацию 885 тысяч квадратных метров жилья. На следующий год ожидается завершение строительства важных социальных объектов, таких как перинатальный центр в Пензе. Губернатор рассказал, что сроки ввода в эксплуатацию этого объекта вновь перенесли. Однако здесь не все зависит от региональной власти.

«Строительные работы в январе будут завершены в полном объеме, и мы будем ждать, когда компании проведут торги на медицинское оборудование и установят его. Мы надеемся, что уже в конце марта перинатальный центр примет первые роды», - рассказал Иван Белозерцев.

Журналисты затронули также тему борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. В отношении недобросовестных продавцов принимают довольно жесткие меры, однако количество сообщений от жителей региона о фактах нелегальной продажи алкоголя только растет. Тем не менее, вводить «сухой закон» в Пензенской области губернатор не намерен.



«Все нужно делать в меру, поэтому, я думаю, что запрет на продажу спиртных напитков на территории Пензенского региона вводить нельзя, но бороться с нелегальным оборот алкоголя мы должны вместе», - сказал Иван Белозерцев.

Немало вопросов прозвучало и на тему приближающегося Нового года. Журналисты спросили, к примеру, о том, сколько стоит новогодняя иллюминация в областном центре и других населенных пунктах, и каким станет идеальное празднование Нового года для губернатора.



«Главное - без происшествий, без преступлений, без гибели людей, вот это было бы очень здорово. И для меня это, наверное, - самое главное. Чтобы настроение было хорошим, чтобы люди все живы-здоровы были, чтобы счастье было в каждой семье», - сказал Иван Белозерцев.



Губернатор общался с журналистами два часа. За это время ему успели задать около двух десятков вопросов на самые разные темы, в том числе, о безопасности на дорогах, организации дачных перевозок, здравоохранении, чемпионате мира по футболу, реконструкции набережной Суры в Пензе и благотворительности.

Общество

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