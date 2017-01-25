Белозерцев отметил лучших студентов Пензенской области

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25 января 2017, 19:35Общество
Лучших студентов области поздравляли и в пензенском драматическом театре. Молодых людей, которые не только хорошо учатся, но и активно участвуют в общественной жизни своих образовательных учреждений, поблагодарил губернатор Иван Белозерцев.
«Я желаю вам, прежде всего, здоровья, счастья, любви, что очень важно для молодых людей, чтобы вы получали хорошее образование, чтобы создавали семьи, чтобы рождались дети и, чтобы мы вместе с вами создавали рабочие места, предприятия», - сказал губернатор Пензенской области.
За хорошие показатели в учебе, научную деятельность и участие общественной жизни университетов студентам вручили благодарности губернатора, а также почетные грамоты областного Законодательного Собрания, пензенской городской Думы и администрации города.
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