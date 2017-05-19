19 мая 2017, 12:33Общество Белозерцев отметил грамотами лучших работников радио и связи Профессиональный праздник отметили работники всех отраслей связи и радиотехники. С Днем радио инженеров, радиолюбителей и сотрудников радиостанций поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всю свою жизнь Геннадий Коровин посвятил радио. Изучал специальную литературу, посещал кружки, занимался коллекционированием радиоприемников. А почти полвека назад мужчина создал подростковый клуб «Кристалл», в котором до сих пор готовят радиолюбителей. В объединении подготовили около 400 человек. Геннадий Коровин уверен, секрет успеха - в особой атмосфере: в клубе около полутора тысяч радиотехнических средств. Из них многие до сих пор находятся в рабочем состоянии.

«Послевоенные радиоприемники пользовались большим спросом, уважением и хорошо сохранялись. Поэтому они хорошо выглядят и на них приятно смотреть», - сказал Геннадий Коровин.

В семье Виктора Белоуса в детстве рядом с игрушками лежали паяльники и резисторы: его папа занимался радиотехникой. Именно он привил сыну интерес. Виктор Васильевич с удовольствием занимался в профильном клубе, а спустя время защитил диплом радиоинженера. Больше 15 лет он работал техническим директором телерадиокомпании «Экспресс». По словам Виктора Белоуса, самым главным его достижением стал перевод телеканала на цифровое вещание.

«Эту задачу коллектив выполнил, потому что был создан суперинтегрированный проектно-производственный отдел, который мог все: и лицензии оформлять, и оформлять сервера, и выпускать все в эфир», - отметил он.

Со сцены профессионалов своего дела поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он отметил весомый вклад сотрудников компаний в развитие технологий связи и радиовещания.

«Именно вас выгодно отличает профессионализм, объективность, достоверность, своевременность и оперативность и часто оригинальная манера подачи материалов, что, безусловно, привлекает радиослушателей», - сказал глава региона.

Около 20 лучших работников были награждены благодарностями губернатора. Из рук Ивана Белозерцева они получили грамоты и ценные подарки.

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