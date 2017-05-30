30 мая 2017, 17:21Общество Белозерцев отчитался перед пензенцами о проделанной работе Уникальное событие для Пензенской области. Губернатор Иван Белозенцев впервые отчитался о проделанной за два года работе перед жителями. В таком формате еще не выступал ни один из руководителей субъектов России.

Беспрецедентный диалог. Губернатор Пензенской области отчитался перед жителями региона о проделанной за два года работе. Иван Белозерцев сделал это впервые. Руководители других регионов страны не работают с жителями. За два года Сурский край достиг серьезных успехов по многим экономическим показателям, один из них - развитие промышленности.

«В составе промышленного комплекса сегодня - более трех тысяч предприятий, на них работает около 90 тысяч человек, которые производят 23% ВРП. В 2016 году, как и в 2015-ом, Пензенская область заняла лидирующие позиции по индексу промышленного производства среди регионов Приволжского федерального округа», - сообщил Иван Белозерцев.



Объем отгруженных товаров в 2016 году вырос почти на 13%. Половину всех налогов в регионе платят промышленные предприятия. В прошлом году в бюджеты всех уровней было перечислено 23 миллиарда рублей. Средняя зарплата в промышленности на сегодняшний день составляет 27 тысяч рублей.

В то же время производители региона сталкиваются со множеством проблем. Для их поддержки создан фонд развития промышленности Пензенской области. В 2016 году предприятиям оказана поддержка в размере 100 миллионов рублей. Регион достиг больших успехов и в сельском хозяйстве.

«Сегодня сельское хозяйство - драйвер развития Пензенской области. Наши аграрии произвели продукции более чем на 88 миллиардов рублей с ростом 7% к уровню 2015 года. За два годы мы смогли увеличить урожайность зерновых и зернобобовых и заняли по этому показателю первое место в Приволжском федеральном округе», - отметил губернатор.

В регионе активно вводят в оборот неиспользуемые земли. В 2016 году в севооборот ввели 75 тысяч гектаров, в этом году еще 50 тысяч. Аграриям региона предоставили субсидии на сумму более трех миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул, что для устойчивого развития сельских территорий необходимо создавать комфортные условия для жителей районов Пензенской области. Это касается и транспортной доступности, и качества дорог, и развития инфраструктуры.



«По моему поручению была разработана областная программа, и до конца текущего года в рамках ее реализации в городах и селах области должны быть установлены более четырех тысяч уличных светильников. Это только за счет средств регионального бюджета. Мы также намерены привлечь в эту сферу частного инвестора, и такие предложения от бизнеса уже имеются», - рассказал Иван Белозерцев.



В числе основных приоритетов - развитие социальной сферы. В регионе ремонтируют и строят школы. Введена в эксплуатацию школа на 1100 мест в Засечном. В 2017 году будет достроена школа на 550 мест на улице Шевченко в Пензе. Началось строительство школы на 150 мест в Верхнем Ломове, запланировано открытие детского сада в микрорайоне Заря и школы-детского сада Средней Елюзани. Кроме того, в 2016 году приобретены 89 новых школьных автобусов. В рамках федеральной программы благоустроены 100 внутридворовых территорий и установлены 110 детских площадок.



«Для меня как для губернатора очень важно, чтобы люди получали помощь, если нуждаются в ней. Каждый член правительства, руководитель министерства и ведомства, глава администрации города, района, сельсовета должен помнить о том, что не люди для власти, а это власть для людей. Это самый главный принцип, который я проповедую и настаиваю на том, чтобы он культивировался», - сказал глава региона.

В числе приоритетных задач на будущее губернатор назвал повышение инвестиционной привлекательности региона, содействие бизнесу и создание новых рабочих мест.

Глава региона также поблагодарил жителей за активную позицию по многим вопросам и отметил, что только путем диалога с обществом можно эффективно решать возникающие проблемы.

В завершение встречи жители задали губернатору свои вопросы. Решение всех озвученных проблем Иван Белозерцев пообещал взять под контроль.

Общество

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