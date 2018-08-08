Белозерцев осмотрел отремонтированные дороги в Богословке

В Богословском сельсовете завершен ремонт двух участков дорожного полотна в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Это первый случай, когда власти направили средства федеральной программы на ремонт объектов, расположенных вне границ пензенской агломерации (в нее входит областной центр, Заречный и Засечный сельсовет). Качество ремонта в Богословке оценил глава региона Иван Белозерцев.

Укладывая новое асфальтовое полотно, не стоит забывать о благоустройстве - это одно из главных требований губернатора. По приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Богословке в 2018 году уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон на двухкилометровом участке, который связывает село с Ленинским лесхозом, а также на улице Ленина.

Реконструкция двух транспортных объектов в Богословке стала возможной благодаря экономии средств, поступивших по федеральной программе. В 2019-м планируют отремонтировать автомагистрали и в других районах области. Для этого границы пензенской агломерации расширят, а финансирование, направленное на ремонт сельских дорог, по поручению Ивана Белозерцева, увеличат.

«Задача - по-максимуму охватить пензенский район, и по пригороду, наверно, пойдет в сторону Бессоновского района», - рассказал начальник регионального управления строительства и дорожного хозяйства Василий Глаголев.

«Должно быть хорошее освещение, тротуары, дорожные знаки. Надо посмотреть, что необходимо, и сделать это», - сказал Иван Белозерцев.

В 2018 году на ремонт региональных автодорог из федерального бюджета поступило порядка 55 миллионов рублей, это на 33 миллиона больше, чем в 2017-м. Реконструкции подлежат 33 объекта, 17 из которых уже сданы в эксплуатацию.