Белозерцев: Орловской и Пензенской областям есть чему поучиться друг у друга

Перед заседанием главы субъектов осмотрели экспозицию, на которой ведущие пензенские предприятия представили свою продукцию. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков отметил, что это расширило впечатление о достижениях области, которые они получили в ходе визита в регион в мае 2018 года.

«Мы понимаем, что это только малая толика тех результатов, которых вам удалось достичь и к которым вы продолжаете стремиться. Мы уже внедряем ряд ваших наработок на орловской земле. Уверены, что и вы после знакомства с потенциалом Орловской области захотите перенести наш положительный опыт на территорию родного региона», - сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что результаты в развитии сельского хозяйства Орловской области впечатляют. Этот субъект страны является одним из лидеров по показателям урожайности.

«Орловскому и Пензенскому региону есть чему поучиться, что перенять друг у друга. В Пензенской области идет интенсивное развитие агропромышленного комплекса, по ряду показателей мы занимаем лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе. Мы хотим двигаться дальше, используя ваш опыт работы», - отметил губернатор Пензенской области.

Андрей Клычков сообщил, что по примеру пензенского «Кванториума» в Орле будет создан детский технопарк. Также он подчеркнул, что пензенские наработки используются в местных программах комплексной застройки и благоустройства территорий, развитии приборостроительного кластера, работе по созданию свободной экономической зоны промышленно-перерабатывающего назначения.

Иван Белозерцев акцентировал внимание на том, что межрегиональные связи значительно влияют на развитие регионов, способствуя культурному, гуманитарному, научному обмену, выстраиванию экономических отношений, сообщили в пресс-центре облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».