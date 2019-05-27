Белозерцев опубликовал видео рисования песком

В Пензе состоялся гала-концерт фестиваля «Пасхальная радость» (0+). Губернатор Иван Белозерцев разместил в своем микроблоге в «Твиттер» видеозапись с мероприятия.

«Фестиваль направлен на повышение качества жизни детей и молодежи с инвалидностью общими усилиями общественных, церковных и госструктур. Приехали более 250 участников с разных регионов», - написал губернатор.

В Пензе проходит фестиваль «Пасхальная радость». Вчера в филармонии состоялся гала-концерт. Фестиваль направлен на повышение качества жизни детей и молодёжи с инвалидностью общими усилиями общественных, церковных и госструктур. Приехали более 250 участников с разных регионов. pic.twitter.com/CFXPoBKvtu — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 27 мая 2019 г.

По данным пресс-службы Пензенской епархии, фестиваль «Пасхальная радость» является единственной православной творческой площадкой, куда могут приехать коллективы детских домов-интернатов, коррекционных школ, реабилитационных центров, творческих объединений семей, воспитывающих детей или молодых людей с инвалидностью, церковных социальных проектов. С 2011 года он проводится в разных регионах России, в 2019-м местом проведения форума стала Пенза, пишет ИА «Пенза-Пресс».