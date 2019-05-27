Белозерцев опубликовал видео рисования песком

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 мая 2019, 10:32Культура
В Пензе состоялся гала-концерт фестиваля «Пасхальная радость» (0+). Губернатор Иван Белозерцев разместил в своем микроблоге в «Твиттер» видеозапись с мероприятия.
«Фестиваль направлен на повышение качества жизни детей и молодежи с инвалидностью общими усилиями общественных, церковных и госструктур. Приехали более 250 участников с разных регионов», - написал губернатор.
В Пензе проходит фестиваль «Пасхальная радость». Вчера в филармонии состоялся гала-концерт. Фестиваль направлен на повышение качества жизни детей и молодёжи с инвалидностью общими усилиями общественных, церковных и госструктур. Приехали более 250 участников с разных регионов. pic.twitter.com/CFXPoBKvtu— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 27 мая 2019 г.
По данным пресс-службы Пензенской епархии, фестиваль «Пасхальная радость» является единственной православной творческой площадкой, куда могут приехать коллективы детских домов-интернатов, коррекционных школ, реабилитационных центров, творческих объединений семей, воспитывающих детей или молодых людей с инвалидностью, церковных социальных проектов. С 2011 года он проводится в разных регионах России, в 2019-м местом проведения форума стала Пенза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 мая 2019, 13:04Стелы на въезде в районы Пензенской области оперативно приведут в порядок
27 мая 2019, 12:34На пл. Ленина пензенцы смогут проверить основные показатели здоровья
27 мая 2019, 12:33Лидин рассказал Медведеву о ходе ПГ «Единой России» в Пензе
27 мая 2019, 12:03Пензенец Сергей Андронов взял «бронзу» Чемпионата мира по хоккею
27 мая 2019, 11:33Белозерцев снял Муругова с должности после инцидента с пьяной ездой
27 мая 2019, 11:02Белозерцев призвал не допустить гибели людей на водоемах
27 мая 2019, 10:32Белозерцев опубликовал видео рисования песком
27 мая 2019, 10:01Сергей Буйлов назначен замглавы пензенского минпрома