27 мая 2019, 10:32Культура

Белозерцев опубликовал видео рисования песком

В Пензе состоялся гала-концерт фестиваля «Пасхальная радость» (0+). Губернатор Иван Белозерцев разместил в своем микроблоге в «Твиттер» видеозапись с мероприятия.

«Фестиваль направлен на повышение качества жизни детей и молодежи с инвалидностью общими усилиями общественных, церковных и госструктур. Приехали более 250 участников с разных регионов», - написал губернатор.

По данным пресс-службы Пензенской епархии, фестиваль «Пасхальная радость» является единственной православной творческой площадкой, куда могут приехать коллективы детских домов-интернатов, коррекционных школ, реабилитационных центров, творческих объединений семей, воспитывающих детей или молодых людей с инвалидностью, церковных социальных проектов. С 2011 года он проводится в разных регионах России, в 2019-м местом проведения форума стала Пенза, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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