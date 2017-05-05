05 мая 2017, 11:02Общество Белозерцев одобрил концепцию проведения 9 Мая в Пензе 5 мая мэр Пензы Виктор Кувайцев обошел территории Монумента боевой и трудовой Славы, скверов Бессмертного полка и «Журавли», а также музея военной техники. О ходе подготовки ко Дню Победы градоначальник сообщил губернатору Ивану Белозерцеву в рамках совещания.

«Иван Белозерцев уточнил некоторые технические детали, высказал ряд замечаний и предложений по организации торжеств, в целом одобрив концепцию проведения запланированных мероприятий», - сообщили в пресс-службе мэрии.

После чего Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам решить вопросы благоустройства территории и технического обеспечения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Мы соберемся вечером, чтобы еще раз уточнить, все ли учтено, и проверить качество проделанной работы»,- сообщил Виктор Кувайцев.

Общество

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