Белозерцев оценил проект по производству пензенской земляники

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28 июня 2019, 17:37Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев во время рабочей поездки 28 июня посетил плантации компании по выращиванию ягод.
Предприниматели планируют выращивать землянику, голубику и малину. Общая площадь земли под посадку в 2019 году - 16 га. За сезон намечено собрать около 100 тонн ремонтантной земляники, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Отмечается, что для посадки были выбраны голландские сорта садовой земляники, которые подходят под почвенно-климатические условия средней полосы России. Также заключены контракты на поставку ягод с федеральными сетями. Около 30% урожая планируется реализовать в Пензенской области.
В пресс-центре добавили, что при выходе на запланированную мощность на территории Пензенской области будет выращиваться 1/15 часть от общероссийского производства ягод, что позволит обеспечить жителей качественной продукцией.
«Нужно, чтобы на логотипе упаковки было отражено, что ягода выращена в Пензенской области, на хорошей земле, что она экологически чистая. Чтобы это видели жители Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Желаю, чтобы компания развивалась. Вы реализовали реальный проект, молодцы. Мы будем его по возможности поддерживать», - отметил губернатор Иван Белозерцев.
Напомним, проект состоялся благодаря инициативе главы региона, который предложил идею его реализации во время всероссийской выставки «Золотая осень-2018», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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