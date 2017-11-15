15 ноября 2017, 19:12Общество Белозерцев оценил качество частной пекарни в Пачелме Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Пачелмский район. В ходе рабочей поездки глава региона осмотрел производство по выпуску хлебобулочных изделий, побывал на предприятии по строительству, ремонту и обслуживанию дорог, а также в районной больнице. Кроме того, губернатор провел прием жителей Пачелмы по личным вопросам.

Ржаной хлеб, ромашки, рогалики, слоеные булочки с начинкой - в ассортименте производства насчитывается более 30 наименований хлебобулочных изделий. Частная пекарня в Пачелме работает 19 лет. Свою продукцию производитель поставляет пока только в торговые точки Пачелмского и Нижнеломовского районов. В планах - продвижение продукции в сетевые магазины области.

«Должна выстраиваться должным образом логистика. Нужно понимать, что не сеть продает, она предоставляет торговое место, а задача производителя сделать свой товар таким, чтобы он продавался. Он должен быть качественным, вкусным и у него должно быть соответствующее сопровождение», - пояснил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Хлебопекарное производство ежегодно модернизируют. В новое оборудование с 2014 года инвестировали около трех миллионов рублей. В 2017 году - 400 тысяч. Техническое оснащение и качество хлебобулочных изделий оценил губернатор Пензенской области. Ивану Белозерцеву показали новый цех, в котором будут выпускать кондитерские изделия.

Следующим пунктом визита главы региона стало предприятие по строительству, ремонту и обслуживанию дорог. На территории Пачелмского района оно функционирует восемь лет. В 2017 году специалисты предприятия провели реконструкцию дорог общего пользования, а также строительство подъезда к селу Алексеевка.

После посещения предприятия глава региона провел в Пачелме личный прием граждан. Местные жители просили помощи не только в решении социальных проблем. Ольга Журавлева обратилась к главе региона с просьбой вернуть на территорию железнодорожной станции районного поселка билетные кассы. Их закрыли еще три года назад. Сейчас купить железнодорожные билеты можно только в почтовом отделении, с сервисным сбором около 200 рублей. Иван Белозерцев пообещал посодействовать в решении вопроса.

«Поехали на почту - там не взять билеты. По интернету - не на чем распечатать, потому что не у всех есть принтер. Сели опять в машину и поехали в Башмаково. Там купили билет», - рассказала жительница Пачелмы Ольга Журавлева.

«Мы постараемся поискать решение», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В рамках рабочей поездки глава региона осмотрел пачелмскую районную больницу. Иван Белозерцев оценил условия оказания медицинской помощи жителям района, пообщался с персоналом медицинского учреждения и пациентами. Губернатор обратил внимание на необходимость ремонта в детском отделении больницы. На его реконструкцию, по решению главы региона, дополнительно выделят два миллиона рублей.

Общество

просмотров 120

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: