Белозерцев оценил ход строительства арт-поместья «Новые Берега»

Арт-поместье «Новые берега», строящееся в селе Богословка для людей с ограниченными возможностями здоровья, уже в 2019 году откроет свои двери для первых жильцов. Поселение для молодых людей с инвалидностью возводится ускоренными темпами. Ход строительства уникального для России объекта оценили губернатор Иван Белозерцев и члены регионального правительства.

Недалеко от Пензы, рядом с селом Богословка на двух гектарах земли возводится необычное поселение. Арт-поместье «Новые берега», где будут жить, учиться и работать люди с ограниченными возможностями. Два первых дома для инвалидов, двух- и шестиквартирный, будут полностью готовы к 1 ноября.

«Сейчас формируется список жильцов этих домов, потому что, если мы говорим о том, что это должна быть пилотная площадка, которая функционирует, приносит конкретные результаты, значит, ребята должны понимать, что на них сейчас смотрит вся Россия, и от них очень многого ждут. Потому что, как сказал Дмитрий Медведев, в перспективе - это должно стать пилотной федеральной площадкой», - сказала руководитель общественной организации «Благовест» Мария Львова-Белова.

«Вторая очередь - это три административных здания: столовая, учебный центр, банный комплекс. Сдача которых планируется в середине 2020 года», - рассказал куратор строительства арт-поместья «Новые берега» Валерий Юртаев.

Проект предполагает строительство 12 зданий, в том числе - семи жилых домов, в которых смогут поселиться 80 человек. «Новые берега» должны стать площадкой для апробации высокотехнологичной отечественной продукции, которая поможет реабилитации людей с инвалидностью.

Идейная вдохновительница проекта Мария Львова-Белова провела экскурсию губернатору Ивану Белозерцеву и членам областного правительства, которые приехали оценить возводящийся уникальный объект. Помимо жилых зданий, на территории арт-поместья появятся пекарня, столярная мастерская по производству мебели, автомойка самообслуживания, птичник, баня и кафе. На всех объектах смогут трудоустроиться инвалиды, а также люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Глава региона поручил министру строительства Александру Гришаеву взять «Новые берега» на контроль, а также организовать регулярные выезды и совещания на стройплощадке.

«Проект - значимый. В России такого нет. Будем приглашать специалистов со всей страны, которые работают с инвалидами», - сказал он.

Строительство арт-поместья «Новые берега» будет завершено в течение трех лет.