05 мая 2017, 19:05Общество Белозерцев посетил стройплощадки перинатального центра и консультации на Пушкина Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил строительные площадки двух будущих объектов здравоохранения. Глава региона проконтролировал ход работ по реконструкции здания бывшего роддома на улице Пушкина, где планируют разместить женскую консультацию, а также оценил завершающий этап строительства перинатального центра.

«Надо сдавать быстрее. Внешнюю сторону надо делать. По идее, к 9 мая должны были сделать, увеличивайте количество людей», - сказал Иван Белозерцев.



Губернатор остался недоволен темпами реконструкции бывшего роддома на улице Пушкина. Планировалось, что в отремонтированном здании в конце мая откроется женская консультация. Но уже ясно, что к этому сроку строители сдать объект в эксплуатацию не успеют.

Генеральный директор подрядной организации Сергей Смирнов принес извинения за сложившуюся ситуацию и рассказал о причинах отставания от графика.



«В ходе проведения демонтажных работ был выделен ряд причин, по которым пришлось приостановиться. 5 июля технадзор вместе с заказчиками запретили работать на объекте в связи с тем, что приходилось делать дополнительный проект усиления. Все оконные конструкции были усилены, так как здание старое, конечно», - пояснил он.

Дополнительный проект пришлось делать из-за недоработки иногородней проектной организации, которая не предусмотрела необходимость усиления оконных конструкций.

В настоящее время на объекте идет внутренняя отделка помещений, укладка плитки, завершаются электромонтажные работы, устройство внутренних сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, ведется отделка фасада.

По словам подрядчика, женскую консультацию сдадут к 1 июля. Иван Белозерцев призвал ускорить темпы работ и сдать объект как можно раньше.



«Я в семь часов утра еду, погода теплая уже, светло, а люди не работают. Нужно с семи утра уже начинать, а не с восьми», - заявил губернатор.

В этот же день глава региона посетил еще один объект здравоохранения, который находится на стадии завершения строительства, - перинатальный центр. Здесь все идет по графику, который согласован с Министерством здравоохранения России и с Ростехнадзором. В настоящее время на объекте трудятся более 200 человек, к окончанию подходят отделочные работы.



«Совсем немного осталось времени для того, чтобы сдать объект в эксплуатацию. Важная задача - чтобы приехали специалисты из Москвы, которые будут устанавливать оборудование медицинское, наладили его. Подбор врачей и младшего медицинского персонала произведен. Обучение провели в прошлом году. А женщин будем просить, чтобы рожали детей, и будем принимать роды, в том числе - в этом перинатальном центре», - сказал Иван Белозерцев.

Строительные работы в перинатальном центре завершат к концу мая. После этого будет монтироваться медицинское оборудование.

Общество

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