Белозерцев объяснил, для чего нужны нацпроекты

Один из пользователей задал в соцсети вопрос о национальных проектах губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Подробный ответ глава региона дал в очередном посте на своей странице в Instagram.

Губернатор подчернкул, что национальные проекты нужны для максимальной концентрации всех ресурсов: финансовых, административных, организационных и общественных.

«В 2019 году Пензенская область приступила к реализации 12 новых национальных проектов. Они разработаны по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни», «Экономический рост». На их реализацию в регионе до конца 2024 года будет направлено 36,6 миллиардов рублей. Символично, 36,6 – нормальная температура в организме, температура здорового человека.

По национальному проекту «Демография» бюджет региональных проектов составляет более 11 млрд рублей. Серьезный инвестиционный потенциал. Из этих денег более 5,5 млрд рублей – финансовая поддержка семей при рождении детей. С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка будут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Это в общей сложности около 70% семей. Также выделяются бюджетные средства на обучение мам в декретном отпуске, на обеспечение местами в яслях каждого малыша - чтобы родив ребенка, женщина была спокойна за свое и его будущее», - сообщил Иван Белозерцев.

Также он рассказал, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию два детских сада в селе Засечное на 120 мест каждый. В 2020-м в Пензенской области будут построены еще два новых дошкольных учреждения. Первый из них - в микрорайоне Заря в Пензе рассчитан также на 120 мест, 60 из которых - для детей до трех лет.

Второй, для самых маленьких воспитанников, будет возведен в Засечном.

«В этом же году начнется строительство детских садов в Пензе - на ул. Антонова, в городе Белинский, в Бессоновке и Лунино. Объекты будут введены в строй в 2021 году», - добавил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».