Белозерцев обсудил судьбу «Дизеля» со звездами российского спорта

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03 июня 2019, 19:47Спорт
Как вернуть ХК «Дизелю» былую славу? Судьбу пензенского хоккея со зведами российского спорта Сергеем Андроновым и Антоном Слепышевым обсудил губернатор Иван Белозерцев. На встречу пригласили тренеров пензенского клуба, фанатов и спортивных журналистов. Они смогли задать чемпионам все интересующие вопросы. И, конечно, прикоснуться к Кубку Гагарина.
Нападающие столичного ЦСКА Антон Слепышев и Сергей Андронов заявляют, что пензенская школа хоккея существует и ее уважают.
«Мы года два назад открыли ледовый дворец в Нижнеломовском районе. Сейчас, в рамках национального проекта, планируем, где еще построить такое здание, чтобы дети как можно больше занимались хоккеем, может, фигурным катанием», - сказал глава региона.
Но вопрос - не только в материальной базе, а в состоянии самого пензенского клуба. Олимпийский чемпион, бронзовый призер прошедшего чемпионата мира по хоккею Сергей Андронов и Антон Слепышев, также игравший за сборную России, - воспитанники «Дизеля». Сейчас главный хоккейный клуб региона пытаются сформировать из пензенских спортсменов - и вот как эту практику оценили чемпионы.
«Это большой стимул для мальчишек, которые понимают, что они могут работать здесь, расти как игроки, личности, это прекрасно. Но если задача - выигрывать кубки, для начала надо адаптироваться под этот уровень игры», - отметил олимпийский чемпион по хоккею 2018 года, нападающий клуба КХЛ ЦСКА Сергей Андронов.
В ближайшее время Кубок Гагарина отправится в другие города России, родные для хоккеистов-победителей. А на память в Пензе останется именная майка Антона Слепышева с автографами хоккеистов.
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