Белозерцев обсудил с руководством РЖД поддержку пензенского регби

Стороны обсудили перспективы взаимодействия. В частности, отмечает пресс-центр облправительства, речь шла о финансировании пензенского регби.

«У нас хорошая история регби, есть талантливые ребята, но средства ограничены, а они необходимы для развития этого вида спорта в Пензенском регионе», - сказал глава региона.

Министр спорта Пензенской области Григорий Кабельский сообщил, что достигнуты договоренности по всем ключевым моментам поддержки школы регби и подготовки спортсменов.

«Мы достигли полного взаимопонимания с РЖД. Я благодарен руководству компании и Федерации регби за помощь. Уверен, что проект будет осуществлен и принесет прекрасные результаты», - подвел итог беседы Иван Белозерцев.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».