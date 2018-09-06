Белозерцев обсудил с руководством РЖД поддержку пензенского регби

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 сентября 2018, 17:06Спорт
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с первым замначальника департамента корпоративных коммуникаций ОАО РЖД Андреем Гуцем и председателем правления Федерации регби России Еленой Артамоновой.
Стороны обсудили перспективы взаимодействия. В частности, отмечает пресс-центр облправительства, речь шла о финансировании пензенского регби.
«У нас хорошая история регби, есть талантливые ребята, но средства ограничены, а они необходимы для развития этого вида спорта в Пензенском регионе», - сказал глава региона.
Министр спорта Пензенской области Григорий Кабельский сообщил, что достигнуты договоренности по всем ключевым моментам поддержки школы регби и подготовки спортсменов.
«Мы достигли полного взаимопонимания с РЖД. Я благодарен руководству компании и Федерации регби за помощь. Уверен, что проект будет осуществлен и принесет прекрасные результаты», - подвел итог беседы Иван Белозерцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
06 сентября 2018, 17:59Белозерцев вошел в топ-50 самых цитируемых губернаторов
06 сентября 2018, 17:38Лидин поздравил пензенцев с призовым местом на фестивале дворового спорта
06 сентября 2018, 17:37В Пензе обсудили вопросы подготовки мусульманских священнослужителей
06 сентября 2018, 17:06Белозерцев обсудил с руководством РЖД поддержку пензенского регби
06 сентября 2018, 16:36У пензенцев осталось два дня для подачи заявки в «Яндекс.Лицей»
06 сентября 2018, 16:04В Терновке злоумышленники покусились на очистные сооружения
06 сентября 2018, 15:34В Пензе коллектив из гимназии №42 победил на конкурсе «Юные таланты России»
06 сентября 2018, 15:07Пензенцев приглашают на диагностику онкозаболеваний