29 июня 2017, 14:10Общество Белозерцев: Обмен опытом и совместные проекты стратегически важны для нас В Москве 29 июня в ходе IV форума регионов России и Беларуси губернатор Пензенской области и председатель Анатолий Лис подписали соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и Брестским областным исполнительным комитетом.

Как сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, соглашение открывает дальнейшие перспективы для взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

В соответствии с документом предполагается расширение взаимных поставок важнейших видов продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

Стороны намерены сотрудничать в области привлечения инвестиций для реализации программ и проектов, направленных на развитие экономики, обмениваться опытом по развитию предпринимательства и частной инициативы.

Особое внимание будет уделено созданию благоприятных условий для всесторонних контактов юридических и физических лиц, включая их участие в ярмарках, выставках, обмен информацией и иные формы сотрудничества.

Другое направление совместной работы – развитие партнерских связей между сельскохозтоваропроизводителями России и Беларуси, организация поездок делегаций работников агропромышленного комплекса в целях изучения передовых методов работы и обмена опытом.

В сфере образования планируется проведение совместных научно-исследовательских разработок, организация научных семинаров, конференций, обмен обучающимися, педагогическими и научными работниками.

Взаимодействие будет проходить и между учреждениями культуры и искусства – в области культурной политики и охраны объектов культурного наследия, профессионального обучения детей, развития детского самодеятельного творчества, проведения мастер-классов, совместного издания методических разработок с участием ведущих специалистов-педагогов.

Стороны будут содействовать организации гастролей театрально-концертных коллективов и исполнителей, выставок и экскурсионного обслуживания, фестивалей, шоу-программ, конкурсов, встреч, дискуссий и иных культурных мероприятий.

«Меня как губернатора очень радует, что идет двустороннее развитие наших отношений, потому что оно несет положительный эффект как для Пензенского региона, так и для республики, с которой нас связывают братские узы, проверенные временем», - отметил Иван Белозерцев.

«Мы сможем еще продуктивнее взаимодействовать в различных отраслях экономики, например, в промышленности и сельском хозяйстве. В аграрной отрасли - особенно, в этом наша делегация смогла убедиться во время недавнего официального визита в Беларусь. Обмен опытом и совместные проекты стратегически важны для нас», - сказал глава Пензенского региона.

После подписания соглашения Иван Белозерцев посетил выставку «Высокие технологии, инновации и информационное общество». В частности, губернатор ознакомился с последними разработками в области ортопедии, представленными известными компаниями, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/06/29/12093091