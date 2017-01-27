27 января 2017, 19:01Общество Белозерцев обещал разобраться со сточными водами в с. Кижеватово Иван Белозерцев провел прием граждан. Пензенцы обратились к главе региона за помощью в решении проблем в коммунальной сфере и в области развития предпринимательства. По всем поступившим вопросам губернатор дал поручение разобраться в ближайшее время.

На личный прием к губернатору предприниматель Алексей Жмуркин приехал из Городищенского района. Несколько лет назад, рассказал мужчина, он выкупил 40 гектаров земли у автодорожного комплекса в селе Русский Ишим и начал возделывать заброшенные земли, высадив там около 350 яблонь. Когда дела в хозяйстве пошли в гору, участок у фермера решили изъять.

«Что происходит? Проходит время, и вдруг приходит мне расторжение договора. Но почему? Землю я обрабатываю, все нормально. А их не устраивает, якобы поросль пошла в некоторых местах», - поделился проблемой с губернатором индивидуальный предприниматель Алексей Жмуркин.

Обращения мужчины в различные инстанции ни к чему не привели. Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации.



«Если человек действительно восстановил эту землю, если там высадил яблони или какие -то другие виды деревьев, он обрабатывает землю, и она ему нужна, нужно разобраться, кто прав, а кто виноват», - сказал губернатор Пензенской области.

Проблеме пенсионерки Анны Долговой уже много лет. Неочищенные сточные воды затапливают ее огород и дом в селе Кижеватово Бессоновского района. Женщина говорит, что, буквально, тонет в зловонных нечистотах, которые сливают с территории бывшей птицефабрики.

«Вышла ночью в 11 часов, и вода через верх пошла. Я в резиновых сапогах полезла и утонула. Зашла домой, переоделась и опять я утонула. Мы мучаемся, это ведь каждый год затапливает», - рассказала жительница с. Кижеватово Анна Долгова.



По словам женщины, подтопления начались после закрытия птицефабрики. Но выяснять, кто же виноват в сбросе неочищенных сточных вод, у нее уже не осталось сил.

На приеме у губернатора выяснилось, что сточные воды подтапливают не только дом Анны Долговой, но и ее соседей. Губернатор поручил провести обследование территории и в ближайшее время проблему решить.



«Делать проект, делать смету. Почему люди там 20-30 лет мучаются? Тем более, село, сейчас времена другие. Я, как губернатор, даю поручение зампреду правительства, главе администрации в 2017 году подготовить мне предложения по решению проблемы, просчитать, сколько это будет стоить», - заявил глава региона.



Иван Белозерцев поручил ведомствам и главам районов оказать содействие. Губернатор пообещал следить за решением каждой проблемы лично.

Общество

просмотров 61