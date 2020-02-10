Белозерцев обещал помощь погорельцам из с. Кижеватово

10 февраля 2020, 16:38Общество
В Пензенской области в селе Кижеватово на улице Овражной огонь уничтожил дом, в котором жили четыре человека, в том числе – ребенок. Погорельцы обратились за помощью к губернатору Ивану Белозерцеву.
«Кроме 50 кубов леса, никакой помощи мы не получили. По вашему постановлению, погорельцы смогут получить до 150 тысяч руб., но мои родители-пенсионеры в разряд малоимущих не подходят. Просим помочь», - написала женщина в группе «Пензенская область» социальной сети «ВКонтакте».
Иван Белозерцев ответил во время прямого эфира (0+).
«Я дам поручение, в ближайшее время разберемся в ситуации. Мы подумаем, как вам оказать помощь и поддержку», - сказал он.
Также губернатор отметил, что необходимо еще раз вернуться к мерам поддержки данной категории граждан, потому что возникают вопросы.
«Нужно, чтобы меры поддержки были системные и охватывали практически всех граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации», - подчеркнул глава региона.
Напомним, Иван Белозерцев подписал постановление, согласно которому гражданам, которые потеряли имущество при пожаре, выплачивают единовременную материальную помощь – до 150 тысяч рублей. До этого была предусмотрена помощь лесоматериалами и выплата по 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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