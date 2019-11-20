Белозерцев о трагедии на Севере: Начальников много, ответственных мало

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20 ноября 2019, 15:38Политика
20 ноября в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев проводит совещание, на котором обсуждается трагедия, произошедшая на ул. Аустрина.
Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в своем Telegram-канале «ДЧ».
«Прямо сейчас в правительстве - совещание по вчерашней трагедии. Ведет губернатор. Очень жесткое. Одна цитата Белозерцева как headline: «Начальников много, ответственных мало. Что бы вы говорили тут, если бы это ваши близкие были?» - написала она.
Напомним, трагедия произошла утром 19 ноября по ул. Аустрина, 37. На автостоянке из-за прорыва теплосетей образовалась яма с кипятком, в которую упал автомобиль «Лада Ларгус». С салоне находились двое мужчин – 49 лет и 53 года, оба погибли.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России. Семьям погибших обещают оказать помощь в администрации города, а также в теплоснабжающей организации, которая обслуживала сеть.
Все подробности аварии и мнение эксперта в сфере ЖКХ о произошедшем можно узнать, перейдя по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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