Белозерцев о трагедии на Севере: Начальников много, ответственных мало

20 ноября в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев проводит совещание, на котором обсуждается трагедия , произошедшая на ул. Аустрина.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в своем Telegram-канале «ДЧ».

«Прямо сейчас в правительстве - совещание по вчерашней трагедии. Ведет губернатор. Очень жесткое. Одна цитата Белозерцева как headline: «Начальников много, ответственных мало. Что бы вы говорили тут, если бы это ваши близкие были?» - написала она.

Напомним, трагедия произошла утром 19 ноября по ул. Аустрина, 37. На автостоянке из-за прорыва теплосетей образовалась яма с кипятком, в которую упал автомобиль «Лада Ларгус». С салоне находились двое мужчин – 49 лет и 53 года, оба погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России. Семьям погибших обещают оказать помощь в администрации города, а также в теплоснабжающей организации, которая обслуживала сеть.

Все подробности аварии и мнение эксперта в сфере ЖКХ о произошедшем можно узнать, перейдя по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».