Белозерцев – о победе «Дизеля»: Ребятами горжусь

«Ребятами горжусь, соперник был сильный. Да, получается не все и не всегда, но команда развивается. И именно сейчас, как никогда, ей нужна поддержка болельщиков», - написал глава региона в Twitter.

Следующую игру (0+) «Дизель» проведет 3 октября против «Химика» (Воскресенск), сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Все на хоккей, земляки, болеть за наших!» - призвал губернатор.