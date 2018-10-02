Белозерцев – о победе «Дизеля»: Ребятами горжусь

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02 октября 2018, 09:40Общество
Пензенский хоккейный клуб «Дизель» обыграл московскую «Звезду» со счетом 4:1. С победой спортсменов поздравил губернатор Иван Белозерцев.
«Ребятами горжусь, соперник был сильный. Да, получается не все и не всегда, но команда развивается. И именно сейчас, как никогда, ей нужна поддержка болельщиков», - написал глава региона в Twitter.
Следующую игру (0+) «Дизель» проведет 3 октября против «Химика» (Воскресенск), сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Все на хоккей, земляки, болеть за наших!» - призвал губернатор.
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