13 ноября 2017, 12:05Общество Белозерцев: Нужно внедрить лучшие практики Брянской области 13 ноября в ходе оперативного совещания губернатор Иван Белозерцев рассказал о визите пензенской делегации в Брянскую область.

По словам губернатора, в Брянской области есть, чему поучиться и что посмотреть.

«В ходе визита состоялось расширенное заседание правительств двух регионов, были подписаны двусторонние соглашения. Стояла задача - посмотреть лучший опыт, практики. Некоторые сельскохозяйственные предприятия Брянской области начинали с чистого поля в 2015 году и сегодня уже вышли на хороший уровень. По производству картофеля регион занимает ведущее место. Мы тоже могли бы прибавить, земли, которые не дают хороший результат по зерновым, может, засеять картофелем, например, в Сосновоборском районе», - сказал Иван Белозерцев.

Участникам встречи показали фильм о Пензенской и Брянской областях, об их развитии: сельском хозяйстве, промышленности, культуре, образовании, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Я еще раз обращаю внимание, что в Брянской области есть хорошие примеры реализации проектов в различных сферах. Пензенская область не отстает по экономическим показателям, но нам есть, что перенять друг у друга. Каждый министр должен проанализировать работу своих министерств и внедрить лучшие практики у себя», - подытожил глава региона.

Общество

просмотров 79

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: