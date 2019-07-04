04 июля 2019, 14:34Общество

Белозерцев: Нужно помочь застройщикам адаптироваться к новым условиям

4 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в селекторном совещании под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева.

Совещание было посвящено вопросам перехода строительной отрасли на проектное финансирование, сообщили в пресс-центре облправительства.

По данной теме Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области работать посредством счетов эскроу планируется по 12 проектам с семью застройщиками.

В настоящее время в регионе с привлечением средств по договорам долевого участия реализуется 65 проектов, в которых задействовано 37 застройщиков.

«Мы должны помочь застройщикам адаптироваться и обеспечить строительной отрасли безболезненный переход на новые условия», - сказал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 84

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/169423/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ