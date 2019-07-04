Белозерцев: Нужно помочь застройщикам адаптироваться к новым условиям

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04 июля 2019, 14:34Общество
4 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в селекторном совещании под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева.
Совещание было посвящено вопросам перехода строительной отрасли на проектное финансирование, сообщили в пресс-центре облправительства.
По данной теме Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области работать посредством счетов эскроу планируется по 12 проектам с семью застройщиками.
В настоящее время в регионе с привлечением средств по договорам долевого участия реализуется 65 проектов, в которых задействовано 37 застройщиков.
«Мы должны помочь застройщикам адаптироваться и обеспечить строительной отрасли безболезненный переход на новые условия», - сказал губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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