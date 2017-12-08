08 декабря 2017, 09:41Общество Белозерцев: Нужно поклониться героям, которые отдали свои жизни за Родину Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с членами семей Героев России, Героями социалистического труда и полными кавалерами ордена Трудовой Славы.

Глава региона поздравил участников встречи с наступающим государственным праздником – Днем Героев Отечества.

«Эта памятная дата объединяет многих людей. Она предоставляет еще одну возможность собраться вместе родным и близким наших земляков, совершивших подвиг, поклониться героям, которые отдали свои жизни за Родину.

В эти дни в пензенских школах проводятся уроки мужества, которые посвящены героям - уроженцам края, приобщают школьников к доблести отважных земляков, чьи свершения пробуждают лучшие патриотические чувства», - сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что Пензенская земля воспитала не одно поколение мужественных людей. В годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 282 жителя Пензенского края. 12 званий Героев Российской Федерации были присвоены уже в истории новой России. Они защищали честь Родины на боевом посту – освобождали заложников, прикрывали товарищей, боролись с терроризмом, принимали огонь на себя. 11 из них получили высокое звание посмертно, сообщает пресс-центр областного правительства.

«Сердце матери, потерявшей сына, всегда будет болеть и печалиться, но и гордиться тем, что ее ребенок совершил великий подвиг, отдав самое дорогое, что у него было – жизнь. Находясь рядом с вами, я чувствую гордость за ваших сыновей и вину за то, что ваших близких людей нет сегодня с вами. Хотел бы пообщаться сегодня с вами, выслушать пожелания и просьбы, постараюсь на них отреагировать», - обратился к присутствующим глава региона.

Вдова Героя России Александра Сергеева отметила, что в отношении ее погибшего мужа в городе Пензе сделано очень многое – открыта мемориальная доска, его именем названа школа, установлен бюст, написана книга, проводятся спортивные мероприятия, посвященные памяти Героя РФ. Она поблагодарила губернатора за внимание и поддержку.

Герой Социалистического труда, один из последних пензенцев, кому была вручена эта высокая награда, Анатолий Федорович Васильев поделился с участниками встречи основными событиями своей жизни, рассказал о том, за что и как был награжден. А также сообщил, что узнал о выдвижении на пост президента Российской Федерации кандидатуры Владимира Владимировича Путина и был очень обрадован этим известием.

«Я искренне рад, что Путин будет участвовать в выборах. Это человек, который отстаивает интересы России, создает условия для ее развития», - выразил мнение Герой соцтруда.

Кроме того, на встрече обсудили вопросы увековечивания памяти о героях, в частности, путем присвоения их имен школам и новым улицам, установки специальных табличек с информацией о совершенных подвигах.

В завершение мероприятия вручили памятные подарки участникам встречи от губернатора Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 117

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/society/56560/

Новости по теме: