Белозерцев: Нужно обеспечить безопасность школьников во время выпускных

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18 июня 2019, 14:36Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на безопасность подростков и их родителей во время проведения школьных выпускных вечеров.
«Вопросы безопасности включают в себя и запрет на продажу алкогольной продукции, это определено законом Пензенской области», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Он добавил, что необходимо контролировать этот запрет вместе с администрациями школ, правоохранительными органами и при содействии родительских комитетов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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