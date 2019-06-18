18 июня 2019, 14:36Общество

Белозерцев: Нужно обеспечить безопасность школьников во время выпускных

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на безопасность подростков и их родителей во время проведения школьных выпускных вечеров.

«Вопросы безопасности включают в себя и запрет на продажу алкогольной продукции, это определено законом Пензенской области», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Он добавил, что необходимо контролировать этот запрет вместе с администрациями школ, правоохранительными органами и при содействии родительских комитетов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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