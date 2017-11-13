13 ноября 2017, 19:31Общество Белозерцев: Нужно достроить дома, чтобы помочь дольщикам В региональном правительстве представители министерств и ведомств обсудили вопросы благоустройства города, финансовое положение региона, затронули социальные проблемы. Главными темами повестки стали подготовка теплосетей к зиме и помощь обманутым дольщикам. О том, какие меры поддержки уже подготовлены, рассказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В преддверии холодов воздушные линии теплосетей должны быть обследованы и, в случае необходимости, отремонтированы. Об этом на совещании регионального правительства заявил губернатор Пензенской области. По словам Ивана Белозерцева, проверка должна коснуться не только труб, но и котельных, ремонтной техники, а также теплоэлектростанций.

«Сейчас еще есть возможность привести все в порядок, утеплить. Нужно изыскать денежные средства из резервного фонда как можно быстрее и оперативнее, чтобы потом не было беды», - сказал он.

Обманутым дольщикам помогут получить квартиры. Об этом также зашла речь на совещании в региональном правительстве. Иван Белозерцев подчеркнул, что в регионе необходимо усилить контроль за компаниями-должниками, которые строят многоквартирные дома с привлечением средств граждан.

«У нас есть варианты и закон Пензенской области. Мы предлагаем другим, более сильным компаниям, взять на себя ответственность, достроить эти жилые дома. Мы, в свою очередь, готовы выделить бесплатно землю», - предложил губернатор.

На выделенном участке застройщики смогут возвести многоквартирные дома или заняться развитием инфраструктуры района. Сейчас в регионе в трудной ситуации остаются 800 пензенцев. 1000 обманутых дольщиков, благодаря привлечению к вводу жилья строительных компаний, уже заселились в квартиры.

Общество

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