Белозерцев: Низко склоняем голову перед памятью тех, кто сокрушил нацизм

«Этот замечательный праздник занимает особое место в славной исторической летописи Отечества и в наших сердцах. Мы навсегда сохраним благодарную память о суровых военных годах, бессмертном подвиге воинов и тружеников фронтового тыла, их духовной сплоченности и патриотизме.

В этот священный день низко склоняем головы перед светлой памятью всех, кто сокрушил нацизм, подарил нам победную весну 1945-го, право на свободную достойную жизнь! Низкий поклон всем, кто не вернулся с той страшной войны, всем, кого нет уже с нами!

Прошли годы, миновали десятилетия после Великой Победы, но по-прежнему нет мира на планете. Наша стратегическая задача – всемерно укреплять Вооруженные Силы России, способствовать обеспечению национальной безопасности. В этом – надежный залог успешного противодействия различным угрозам и вызовам, гарантия мира, который достался дорогой ценой.

Уверен, что вместе мы сумеем превратить Родину в могущественное, уважаемое во всем мире государство, а наши достижения будут достойны свершений прославленного поколения победителей», - отмечается в поздравлении.

Глава региона пожелал пензенцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мирного неба над головой, пишет ИА «Пенза-Пресс».