Белозерцев: Необходимо усилить контроль за ходом капремонта школ и детсадов

«До начала нового учебного года остается чуть более месяца, это не так много. Нам необходимо усилить контроль над проведением хода капитального ремонта в учреждениях общего и дошкольного образования. Работы должны осуществляться согласно графику, никакого отставания быть не должно», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в настоящее время работы идут на 24 объектах. В Кузнецком районе в школе рабочего поселка Евлашево ремонт уже завершен. Кроме того, по дополнительному отбору 15 муниципальных районов получат субсидию из бюджета области на капремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Также из бюджета региона выделили деньги на ремонт детсадов 17 районах.

Помимо этого, капитально отремонтируют 12 спортивных залов в 11 районах. Благодаря тому, что в рабочим удалось сэкономить, в Лунинском районе дополнительно отремонтируют еще один спортивный зал в школе села Алферьевка, пишет ИА «Пенза-Пресс».