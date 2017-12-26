26 декабря 2017, 13:38Общество Белозерцев назвал важнейшие события для области в 2017 году 26 декабря на большой пресс-конференции в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев сообщил, какое событие считает самым важным в этом году.

На вопрос собственного корреспондента «Российской газеты» по Пензенской области Натальи Саванковой глава региона сказал, что в 2017-м было много событий, но особенно выделил сдачу в эксплуатацию перинатального центра.

«В перинатальном центре родился уже 261 ребенок. Вы знаете, что сложности были, но мы справились и сдали его», - отметил он.

Также среди важных событий года Иван Белозерцев назвал сельский Сабантуй и ремонт школ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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