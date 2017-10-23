Белозерцев назвал работу по подсветке зданий в Пензе проваленной

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23 октября 2017, 11:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве 23 октября подверг критике работу по подсветке зданий в вечернее время.
«По подсветке Пенза провалила работу. Я давал поручение, [глава администрации] Виктор Кувайцев его плохо отработал. В области тоже плохо была проведена работа. Будем делать выводы», - сказал глава региона.
Иван Белозерцев подчеркнул, что в настоящее время есть недорогие лампы и технологии, которые позволяют за небольшие вложения сделать красивое оформление города.
«Нужно заниматься этим, чтобы люди были довольны», - подчеркнул он.
Губернатор особо отметил освещение филармонии и ККЗ, сказав, что «подсветка должна украшать, а не портить здания». Глава региона поручил проанализировать подсветку учреждений культуры, а также предусмотреть необходимые на это средства. И предложил подсветить телевышку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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