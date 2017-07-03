Белозерцев напомнил о необходимости обеспечить водоемы дежурными

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03 июля 2017, 14:03Общество
На оперативном совещании в правительстве Пензенской области сегодня вновь затронули тему летнего отдыха. Губернатор Иван Белозерцев напомнил о своем поручении по обеспечению пляжей дежурными, обратив внимание на то, что в выходной в России на воде вновь погибли люди.
В Челябинской области на озере Максимка утонули семь человек. Среди них были дети двух, восьми, десяти и 15 лет. Алюминиевая лодка типа «казанка», на которой находились люди, перевернулась в 50 метрах от берега из-за перегруза. Вместо пяти человек в ней плыли девять, ни у кого из них не было спасательного жилета. В числе погибших - и двое взрослых, которые в момент происшествия находились на берегу и попытались спасти утопающих.
«Я требовал, чтобы главы муниципальных образований обеспечили присутствие людей - дежурных на пляже. Чтобы если увидели, что в состоянии алкогольного опьянения лезет в воду и тащит за собой ребенка, они его гнали оттуда. А если главы муниципальных образований не выполнят требование, и произойдет гибель, тогда они будут переходить на другую работу», - заявил губернатор.
Иван Белозерцев подчеркнул, что нужно проводить разъяснительную работу и с родителями, и с детьми. Рассказывать о трагедиях, которые происходят на воде. Губернатор области попросил провести видеоконференцию с руководителями управлений образования городов и районов.
Кроме того, он дал поручение обратить внимание на организацию перевозки детей во время школьных каникул. Необходимо проверить квалификацию водителей автобусов, насколько грамотно проводится медицинский осмотр перед поездкой и всегда ли выезд детей за город согласовывается с ГИБДД.
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