Белозерцев намерен поддерживать проект «Новые берега»

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29 ноября 2018, 17:08Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с инициатором создания пансионата для инвалидов-колясочников и незрячих молодых людей, членом Общественной палаты России Марией Львовой-Беловой.
Арт-поместье «Новые берега» будет располагаться в селе Богословка, там построят десять домов с 55 квартирами, рассчитанными на 80 человек. Кроме того, на территории должна будет открыться пекарня, столярная мастерская по производству мебели для инвалидов, планируется строительство автомойки самообслуживания, прачечной для организаций общепита, птичник и другие производственные объекты, а также кафе и кинотеатр на 100 мест. По замыслу авторов, на производстве и в сфере услуг смогут трудоустроиться инвалиды.
Создатели арт-поместья также предполагают, что часть квартир и рабочих мест будет отдана людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Стоимость проекта, по предварительной оценке, составляет около 190 млн рублей, реализовать его основную часть планируется на средства меценатов.
Проект арт-поместья «Новые берега» получил высокую оценку председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Встреча премьер-министра с представителями российских общественных организаций инвалидов прошла 21 ноября.
Иван Белозерцев отметил, что «Новые берега» могут стать пилотным проектом для всей России.
«Это масштабная работа, которая важна для всего общества и для конкретных людей. Но проект нужно дорабатывать. Продумайте подключение объекта к инженерным коммуникациям. Включите проект в областную программу «Чистая вода». Нужно в Москву подготовить всю необходимую документацию, нужна и смета на дома. Необходимо организовать всестороннюю помощь», - поручил Иван Белозерцев подчиненным.
Напомним, Мария Львова-Белова также является создателем проектов «Квартал Луи» и «Дом Вероники», которые работают в Пензе уже несколько лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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