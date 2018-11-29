Белозерцев намерен поддерживать проект «Новые берега»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с инициатором создания пансионата для инвалидов-колясочников и незрячих молодых людей, членом Общественной палаты России Марией Львовой-Беловой.

Арт-поместье «Новые берега» будет располагаться в селе Богословка, там построят десять домов с 55 квартирами, рассчитанными на 80 человек. Кроме того, на территории должна будет открыться пекарня, столярная мастерская по производству мебели для инвалидов, планируется строительство автомойки самообслуживания, прачечной для организаций общепита, птичник и другие производственные объекты, а также кафе и кинотеатр на 100 мест. По замыслу авторов, на производстве и в сфере услуг смогут трудоустроиться инвалиды.

Создатели арт-поместья также предполагают, что часть квартир и рабочих мест будет отдана людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Стоимость проекта, по предварительной оценке, составляет около 190 млн рублей, реализовать его основную часть планируется на средства меценатов.

Проект арт-поместья «Новые берега» получил высокую оценку председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Встреча премьер-министра с представителями российских общественных организаций инвалидов прошла 21 ноября.

Иван Белозерцев отметил, что «Новые берега» могут стать пилотным проектом для всей России.

«Это масштабная работа, которая важна для всего общества и для конкретных людей. Но проект нужно дорабатывать. Продумайте подключение объекта к инженерным коммуникациям. Включите проект в областную программу «Чистая вода». Нужно в Москву подготовить всю необходимую документацию, нужна и смета на дома. Необходимо организовать всестороннюю помощь», - поручил Иван Белозерцев подчиненным.

Напомним, Мария Львова-Белова также является создателем проектов «Квартал Луи» и «Дом Вероники», которые работают в Пензе уже несколько лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».