Белозерцев: Нам нужно развивать систему подготовки медиков

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06 ноября 2018, 15:04Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 ноября принял участие в мероприятиях, связанных с обновлением экспозиции галереи выдающихся деятелей, которые внесли значительный вклад в становление и развитие медобразования в регионе.
Иван Белозерцев осмотрел галерею почета, ознакомился с устройством современных учебных аудиторий и пообщался с представителями медицинского института, сообщает пресс-центр облправительства.
«Высококвалифицированные специалисты необходимы учреждениям здравоохранения региона. Нам нужно развивать и совершенствовать систему подготовки и переподготовки медицинских кадров, много трудиться над тем, чтобы в полной мере обеспечить врачами лечебные заведения городов и районов области», - отметил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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