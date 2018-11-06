Белозерцев: Нам нужно развивать систему подготовки медиков

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 6 ноября принял участие в мероприятиях, связанных с обновлением экспозиции галереи выдающихся деятелей, которые внесли значительный вклад в становление и развитие медобразования в регионе.

Иван Белозерцев осмотрел галерею почета, ознакомился с устройством современных учебных аудиторий и пообщался с представителями медицинского института, сообщает пресс-центр облправительства.

«Высококвалифицированные специалисты необходимы учреждениям здравоохранения региона. Нам нужно развивать и совершенствовать систему подготовки и переподготовки медицинских кадров, много трудиться над тем, чтобы в полной мере обеспечить врачами лечебные заведения городов и районов области», - отметил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».