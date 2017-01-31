Белозерцев наградит участвовавших в ликвидации ЧП на ТЭЦ рабочих

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31 января 2017, 10:32Общество
В Пензе наградят специалистов, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-1. Соответствующее распоряжение дал губернатор Иван Белозерцев.
Глава региона отметил слаженную работу правительства Пензенской области, администрации города, представителей группы «Т Плюс», всех теплоснабжающих организаций, сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-центр областного правительства.
«Особо хотел бы подчеркнуть вклад рядовых специалистов - представителей аварийно-восстановительных бригад. Они работали круглые сутки в сильный мороз, их самоотверженный труд не должен остаться без внимания», - подчеркнул губернатор.
Как отметили в пресс-центре, работников торжественно наградят материально и благодарственными письмами.
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