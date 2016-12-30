Белозерцев наградил пензенских меценатов

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30 декабря 2016, 19:53Общество
Иван Белозерцев наградил меценатов за благотворительную помощь. Чествование состоялось в Губернаторском доме.
В числе награжденных - 30 человек. Это руководители крупных предприятий и финансовых организаций, индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств. Иван Белозерцев вручил им грамоты и благодарности, а также почетные знаки «За благотворительность и меценатство».
«Я хочу поблагодарить вас за широту души, за то, что вы успешные люди, за то, что вы находите возможность и вкладываете в развитие, занимаетесь благотворительной деятельностью», - сказал губернатор Пензенской области.
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