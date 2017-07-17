17 июля 2017, 17:32Общество Белозерцев наградил Октября Желтикова медалью Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» Октябрю Желтикову.

Заместитель председателя областной торгово-промышленной палаты покидает свой пост. Он отправляется в Казахстан на постоянное место жительства.

По словам главы региона, Октябрь Желтиков добросовестно трудился на благо нашего региона, всячески способствовал установлению прочных связей между Пензенской областью и Казахстаном.

В 2016 году товарооборот между двумя субъектами увеличился более чем на 40%.

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