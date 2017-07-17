Белозерцев наградил Октября Желтикова медалью

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17 июля 2017, 17:32Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» Октябрю Желтикову.
Заместитель председателя областной торгово-промышленной палаты покидает свой пост. Он отправляется в Казахстан на постоянное место жительства.
По словам главы региона, Октябрь Желтиков добросовестно трудился на благо нашего региона, всячески способствовал установлению прочных связей между Пензенской областью и Казахстаном.
В 2016 году товарооборот между двумя субъектами увеличился более чем на 40%.
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