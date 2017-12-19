19 декабря 2017, 10:39Общество Белозерцев наградил лучших работников муниципалитета Губернатор Иван Белозерцев принял участие в съезде ассоциации «Союз муниципальных образований Пензенской области».

В Пензу приехали более 500 представителей органов местного самоуправления, чтобы подвести итоги совместной работы в 2017 году. Губернатор отметил, что в ходе обсуждения повестки заседания следует делать акцент на предстоящих задачах, сообщает пресс-центр правительства области.

«Нужно давать предложения, поднимать и решать проблемные вопросы жителей региона», – сказал Иван Белозерцев.

Председатель правления организации Юрий Алпатов обратил внимание на социальную ориентированность деятельности ассоциации.

«Ассоциация выполняет значительную для региона функцию – способствует развитию института местного самоуправления, взаимодействию властных структур, проводит анализ эффективности деятельности органов власти. Мы работаем для людей и ради людей, наша задача – поддерживать инициативы граждан, услышать их предложения, помочь разобраться в сложных ситуациях. Эффективное местное самоуправление – это фундамент для улучшения качества жизни населения», – подчеркнул он.

Губернатор дал ряд рекомендаций по совершенствованию дальнейшей деятельности организации. Он отметил, что необходимо активнее готовить модельные правовые акты, которые станут основой для подготовки постановлений на местах. Это позволит избежать ошибок и сократить время на их принятие.

«Надо поставить планку – на каждый месяц определить конкретное число нормативных актов и заниматься их разработкой, это будет помощь для районов области. Ассоциация должна активнее работать с точки зрения оказания помощи и поддержки муниципальным образованиям, искать и распространять положительный опыт по развитию образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы, предпринимательства, благоустройства и другим сферам деятельности», – отметил Иван Белозерцев.

Глава региона сообщил о приоритетных направлениях совместной работы в 2018 году по повышению комфорта проживания в населенных пунктах области. В их числе – реализация программы «Чистая вода».

«Это одна из острых проблем, которой нужно заниматься, чтобы люди не остались без воды. В 2018 году программа продолжится, на эти цели мы направим 63 миллионов рублей, 70% – это финансирование областного бюджета, 30% – муниципалитета», – рассказал губернатор.

Он поручил составить реестр наиболее изношенных объектов водоснабжения и готовить проектно-сметную документацию на их реконструкцию. Также глава региона поделился планами по развитию сетей уличного освещения, ремонту сельских школ и домов культуры, строительству ФАПов, реализации проекта «Комфортная городская среда».

В завершение мероприятия за добросовестный труд и активную гражданскую позицию Иван Белозерцев наградил глав администраций муниципальных образований.

Почетный знак «Во славу земли Пензенской» губернатор вручил главе администрации Никольского района Людмиле Лининой. Также в ходе заседания состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Пензенской области», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/57562/

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