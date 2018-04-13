Белозерцев: Надо срочно приводить в порядок города и села

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13 апреля 2018, 11:33Общество
Во время поездки в Сердобск губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал представителей органов местного самоуправления более активно решать вопросы уборки зимнего мусора и благоустройства территорий.
«Не надо ждать санитарных пятниц, работа по очистке улиц коммунальными службами должна осуществляться в постоянном режиме. Подключайте руководителей предприятий и организаций, ответственных за прилегающие, закрепленные за ними участки. Мобилизуйте людей, обеспечивайте необходимым инвентарем, машинами для вывоза мусора.
Города и сельские территории надо срочно приводить в порядок. Это касается и дорог, и обочин, и тротуаров, и остановочных павильонов, и световых опор, и фасадов домов – все, что требует ремонта, должно быть отремонтировано. Вне зависимости от того, кто является собственником тех или иных объектов», - подчеркнул губернатор.
Также Иван Белозерцев посетил одну из дворовых территорий в Сердобске, обсудил вопрос ремонта местного дома культуры, дал поручение разрабатывать проектно-сметную документацию на данный объект, сообщет пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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