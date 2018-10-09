Белозерцев на стройплощадке «Лукоморья» ответил на вопросы дольщиков

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09 октября 2018, 19:07Общество
На замороженных стройках Пензы наметилось потепление. К работе на проблемных объектах приступили новые застройщики. Решить жилищный вопрос дольщиков в сжатые сроки - одна из основных задач, поставленных перед строительными организациями главой региона. Вместе с комиссией Иван Белозерцев посетил недостроенные объекты.
С надеждой на светлое будущее - на жилой комплекс в микрорайоне «Лукоморье» смотрят более 200 пензенских семей. Люди купили здесь квартиры еще два года назад, однако переезда ждут до сих пор. Мало того, что в запланированный срок - ко второму кварталу 2016 года - строительная компания дом не сдала, так еще и вскоре ее признали банкротом.
«Здесь вообще не приспособлено ничего. Нет газа, воды, электричества. Внутренней отделки нет, не подведены никакие сети», - рассказал дольщик ЖК «Лукоморье» Сергей Зиненко.
Теперь «размораживанием» этого объекта занимается другой строительный холдинг. В наследство ему досталась фактически бетонная коробка, без каких-либо инженерных коммуникаций. Рабочие начали с внутренней отделки помещений общего назначения. Проверить, как идут работы, приехал глава региона Иван Белозерцев. Обсудив с новым застройщиком задачи и планы, губернатор отметил, что затягивать со сдачей жилого комплекса нельзя.
Если в жилищном комплексе в Засечном работы завершены на 85%, то на улице Ново-Казанской строительство многоквартирного дома в самой активной стадии. На территории вновь появились рабочие, которые приступили к установке межкомнатных перегородок. Новый застройщик комплекс обещает сдать без промедлений: на объекте трудятся в две смены, без выходных.
«На этой неделе мы приступаем к кровле. Значит, остается 1800 кубометров кирпичной кладки, которую мы завершим до конца ноября. В принципе, все идет в соответствии срокам», - сказал руководитель строительной компании Марат Акчурин.
Глава региона призвал застройщика перекрыть крышу до наступления холодов. С такой же просьбой Иван Белозерцев обратился к руководителю другой строительной компании, который выполняет работы на объекте по - соседству. Сейчас на площадке задействовано 12 человек. Строители разбирают старый кран и начали монтировать новый. На ярком фасаде недостроенной многоэтажки видны блеклые пятна: здесь должны были располагаться коммерческие помещения. Глава региона распорядился не изымать их у предпринимателей, а искать иной выход из ситуации.
«Те, кто забронировал собственность на первых этажах - заплатят свою дельту на достройку, за жителей заплатим мы из бюджета области и бюджета муниципального образования, а вот они доплатят за достройку сами - это будет справедливо», - отметил Иван Белозерцев.
Новые застройщики каждого из проблемных объектов до конца года должны пройти все экспертизы, завершить разработку проектно - сметных документаций. Полную «разморозку» недостроенных жилых комплексов ожидают до конца следующего года.
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