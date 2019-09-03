Белозерцев на «прямой линии» сообщил о приемах граждан в Пензе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 сентября 2019, 15:06Бизнесновости
6 сентября в нескольких районах города Пензы губернатор Иван Блеозерцев проведет личные приемы граждан. Об этом глава региона сообщил в ходе «прямой линии» (0+).
Ведущая Юлия Харитонова спросила губернатора о том, много ли обращений ему поступает из соцсетей.
«В день из соцсетей получаю порядка 20-30 обращений, иногда больше. Они касаются различных проблем, которые волнуют наших граждан. Они касаются сферы ЖКХ, работы УК, соцзащиты и ряд других, бывают вопросы личного характера. Иногда обращаются инвалиды, которые просят помощи и поддержки. Я стараюсь в ручном режиме часто решать эти проблемы, даю поручения главам муниципальных образований и членам кабмина. Есть сложные ворпосы, которые требуют системности принятия решений, выделения финансирования», - рассказал Иван Белозерцев.
Он отметил, что большая часть вопросов, поступивших на «прямую линию», - из районов и относятся к муниципальной ветви власти.
«Анализируя содержание обращений, понимаю, что главы муниципальных образований недостаочно работают на местах с населением. Иначе почему люди обращаются напрямую ко мне? 90% вопросов лежат в плоскости глав муниципальных образований. Основная часть вопросов – из областного центра. Обращений очень много, я принял решение в пятницу провести прием граждан. Проведем его на нескольких площадках во всех района города. В нем примут участие члены правительства, главы муниципальных образований, районов, министры. Считаю, что такие встречи очень важны», - подчеркнул губернатор.
Напомним, на «прямую линию» Ивана Белозерцева поступило более полутысячи вопросов. Трансляция началась в 14 часов, ее можно посмотреть на сайтах трех пензенскихтелеканалов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 сентября 2019, 19:36Пензенцы почтили память погибших в Беслане
03 сентября 2019, 19:31В Пензе прошла «прямая линия» с губернатором
03 сентября 2019, 19:28Авария на трассе в Сухановке оставила двоих детей без матери
03 сентября 2019, 19:23На выборах в Гордуму досрочно проголосовали более 8 тысяч пензенцев
03 сентября 2019, 19:19В Лопатинском районе готовятся к открытию крупного свинокомплекса
03 сентября 2019, 19:16Пензенские доноры сдали за пару часов 17 литров крови
03 сентября 2019, 19:14На симпозиуме в Никольске откроют новые арт-объекты
03 сентября 2019, 19:09Краеведы предполагают, что у Натальи Варлей - пензенские корни