Белозерцев: Мы не должны ослаблять контроль за продажей алкоголя

В Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева усилили работу по пресечению производства и продажи нелегального алкоголя. За три месяца специалисты проверили более 1700 торговых точек.

Так, по итогам проверок, только в сентябре выявили 47 нарушений оборота алкогольной продукции, возбудили три уголовных дела, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Мы не должны ослаблять контроль – и руководители, и продавцы должны знать, что в любое время к ним могут прийти с проверкой. Тогда правила торговли будут соблюдаться, а нам удастся избежать случаев отравления граждан суррогатным алкоголем», – сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».