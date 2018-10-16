Белозерцев: Мы не должны ослаблять контроль за продажей алкоголя

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16 октября 2018, 14:03Общество
В Пензенской области по поручению губернатора Ивана Белозерцева усилили работу по пресечению производства и продажи нелегального алкоголя. За три месяца специалисты проверили более 1700 торговых точек.
Так, по итогам проверок, только в сентябре выявили 47 нарушений оборота алкогольной продукции, возбудили три уголовных дела, сообщили в пресс-центре облправительства.
«Мы не должны ослаблять контроль – и руководители, и продавцы должны знать, что в любое время к ним могут прийти с проверкой. Тогда правила торговли будут соблюдаться, а нам удастся избежать случаев отравления граждан суррогатным алкоголем», – сказал Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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